الأبلق: لقاء عقيلة والمشري لن يفضي إلى شيء.. وهدفه إطالة عمر مجلسي النواب والدولة 

قال عضو مجلس النواب عمار الأبلق، أن لقاء رئيسي مجلسي النواب والدولة الذي دعت إليه المستشارة الأممية ستيفاني وليامز في جنيف، لن يفضي إلى شيء.

واضاف «الأبلق»، في تصريحات رصدتها «الساعة24» أن المشكلة الأهم تكمن في التعديل الدستوري 12 الذي قدّمنا طعنًا دستوريًّا فيه لدى المحكمة الدستورية.

ودعا رئيس المحكمة العليا محمد الحافي إلى أن تباشر المحكمة النظر في الطعون الدستورية لأن التعديل الدستوري 12 يمس مشروع الدستور المعد من الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب

وتابع «لا يجوز لأي من الأجسام المساس بمسودة الدستور حتى الهيئة نفسها إلا بعد الاستفتاء عليه من الليبيين، وهذه اللقاءات مجرد إطالة لعمر مجلسي النواب والدولة في المشهد السياسي الليبي».

واختتم عضو مجلس النواب، بقوله، أن ثمة دول متدخلة في الشأن الليبي لا تريد انتخابات تنهي الأجسام الحالية وهذه المرحلة وتؤسس لمرحلة جديدة.