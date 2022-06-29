عميد أكاديمية الدراسات العليا فرع بنغازي يقترح على القطراني والمسماري فصل الأكاديمية عن المنطقة الغربية وأن تكون ذات ذمة مالية مستقلة

قدّم عميد أكاديمية الدراسات العليا فرع بنغازي عبد الكريم الجويلي، مقترحاً من قبل أكاديمية الدراسات العليا بالمنطقة الشرقية إلى وزير التعليم العالي بالحكومة الليبية عاشور المسماري بشأن فصل الأكاديمية، وأن تكون ذات ذمة مالية مستقلة، “خدمةً للطلبة في المنطقة لتسهيل إجراءات الحصول على المؤهلات العلمية العليا في جميع تخصصات الأكاديمية”، بحسب وصف الإيجاز الصحفي للحكومة على صفحتها الرسمية بفيسبوك.

جاء ذلك خلال لقاء تقابلي عقده الجويلي، مع نائب رئيس الوزراء علي القطراني، بمكتب الأخير بمدينة بنغازي بحضور وزير التعليم العالي عاشور المسماري، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية، يونس العرفي ووكيل الأكاديمية للشؤون العلمية عبدالسلام العمروني.

وناقش اللقاء، القرار الصادر من الحكومة منتهية الولاية المتعلق بإعفاء عميد الأكاديمية، وتكليف رئيس جديد لها، حيث جدد وزير التعليم العالي، التأكيد على ضرورة عدم التعامل مع القرارات الصادرة من الحكومة منتهية الولاية بناء على التعليمات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء.

القطراني، أكد خلال اللقاء على ضرورة الرفع من قدرة التحصيل العلمي لطلاب الدراسات العليا بما يخدم المجتمع، مؤكداً على أنه سيعرض مقترح الأكاديمية على مجلس الوزراء لدراسته .