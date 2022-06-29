«الإفتاء» الليبية: غدا غرة ذي الحجة

أعلنت دارُ الإفتاء الليبية؛ أن يوم غدٍ الخميس، هو غرةُ شهر ذي الحجة لهذا العامِ 1443هجري، وعليهِ.

وأوضحت في بيان، أن «يوم الجمعة التاسع من ذي الحجة، الموافق: 8/ 7/ 2022م، هو يوم الوقوف بعرفة، والسبت العاشر من ذي الحجة، الموافق: 9/ 7 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك».