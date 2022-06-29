ليبيا الان

أزمة الكهرباء تشعل احتجاجا في تاجوراء ضد حكومة الدبيبة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

احتج متظاهرون في تاجوراء، اليوم الأربعاء، على استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تشهدها المدينة وجميع المدن الليبية منذ عدة أيام وسط أجواء الطقس الحارة.

وأظهرت، صور ومقاطع فيديو، متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، قيام متظاهرين من أهالي تاجوراء بإشعال النار الإطار عند مفترق “البيفي” احتجاجا على تدهور الأوضاع نتيجة الانقطاع المتكرر للكهرباء.


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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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