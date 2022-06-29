أزمة الكهرباء تشعل احتجاجا في تاجوراء ضد حكومة الدبيبة

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احتج متظاهرون في تاجوراء، اليوم الأربعاء، على استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي تشهدها المدينة وجميع المدن الليبية منذ عدة أيام وسط أجواء الطقس الحارة.

شباب من منطقة تاجوراء يغلقون مفترق البيفي احتجاجاً على تدهور الأوضاع الخدمية واستمرار أزمة انقطاع الكهرباء وعجز الحكومة عن معالجتها 👇🏻 pic.twitter.com/Rj7FsuQj66 — شبكة لام (@Laamnetwork) June 29, 2022

مجموعة من شباب #تاجوراء يقومون الأن بإغلاق سيمافروا #البيفي بإشعال النيران في الإطارات وذلك إحتجاجاً على إنقطاع الكهرباء لساعات طويلة.. — عبدالمالك المدني (abdulmalek) (@madaaNe14) June 29, 2022

وأظهرت، صور ومقاطع فيديو، متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، قيام متظاهرين من أهالي تاجوراء بإشعال النار الإطار عند مفترق “البيفي” احتجاجا على تدهور الأوضاع نتيجة الانقطاع المتكرر للكهرباء.