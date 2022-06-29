حزب ليبيا الكرامة: نرفض كل محاولة تقود إلى العزل أو الابعاد السياسي

أصدر حزب ليبيا الكرامة بيانا بشأن تطورات الأحداث السياسية والأمنية والمسار الدستوري الممتد من لقاءات القاهرة إلي جنيف، أكد خلاله دعمه الكامل لإنتاج أي توافق بين الأطراف الليبية يقود إلى حل الأزمة السياسية والانسداد الدستوري بما يحقق الأمن والسلام والاستقرار.

كما شدد الحزب في بيانه على مقترح الرجوع إلى دستور عام 1951 غير المعدل كإطار مرجعي لحل الانسداد الدستوري الذي وافق عليه 13 عضو من أعضاء لجنة لمسار الدستوري الذي عقد بالقاهرة الأسبوع الماضي.

ورفض الحزب، كل محاولة تقود إلى العزل أو الابعاد السياسي من قبيل استبعاد أو وضع شروط تعجيزية لترشح العسكريين للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، إذ أن القاعدة الدستورية يجب أن تضم الجميع .

وأكد حزب ليبيا الكرامة على نهاية ولاية السلطة التنفيذية المنبثقة عن خارطة طريق جنيف، رافضاً أي دعوى تحت أي مسمى لشرعية هذه الأجسام لإصدار مراسيم أو قوانين بشأن المرحلة القادمة، فمجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد المخول بهذا الأمر.

وأعلن الحزب رفضه لعمليات الابتزاز الممنهج للشعب الليبي الذي تقوم به حكومة تصريف الأعمال المنتهية الولاية عبر صناعة الأزمات من انقطاع متعمد للكهرباء ونقص الوقود وانعدام السيولة، محملا إياها مسؤولية معاناة المواطن.

وجدد حزب ليبيا الكرامة تأكيده لسيادة ووحدة ليبيا وضرورة أن يكون الحل ليبيا ليبيا ليخرج البلاد من أزمتها، رافضا كل المؤامرات الدولية والإقليمية التي يراد بها زرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد.

وشدد على أن القيادة العامة للقوات المسلحة هي المؤسسة الوطنية الوحيدة المناط بها حماية وصيانة الأمن القومي، مجددا دعمه لمسار اللجنة العسكرية المشتركة.