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وزير الخارجية البحريني: يجب حل الأزمة الليبية دون أي إملاءات خارجية

تم النشر منذُ 59 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال وزير الخارجية البحريني عبد الله الزياني إن بلاده تدعم جهود الحفاظ على الأراضي الليبية دون أي إملاءات خارجية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للزياني مع نظيره المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى مملكة البحرين.

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى أن الجانبين شددا على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وأهمية توصل الأشقاء الليبيين إلى حل ليبي ليبي دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية وصولاً إلى عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

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صحيفة الساعة 24

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