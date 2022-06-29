مشاجرة بسلاح ناري تفصل طالبين من جامعة طبرق

قررت جامعة طبرق، اليوم الأربعاء، فصل طالبين من الدراسة لارتكابهما مشاجرة داخل الحرم الجامعي أدت إلى إستخدام سلاح ناري.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي، في وقت سابق اليوم، مقطعا مصورا لإطلاق رصاص داخل حرم الجامعة، فيما لم يظهر التسجيل مصدر إطلاق النيران.

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قرار جامعة طبرق

وقرر رئيس الجامعة،ووفق نص القرار رقم (265)، فصل طالبين بكلية الموارد قسم الموارد الطبيعية للعام الجامعي 2021 – 2022. وأشار القرار إلى مخالفة الطالبين نص المادة (36) من قرار (501) لسنة 2010.

لقطة مثبتة من تسجيل مصور للحظات إطلاق النار في جامعة طبرق، 29 يونيو 2022. (تسجيل مصور)