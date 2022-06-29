مدير مركز الدراسات بجنيف: الأمم المتحدة تتمسك بتعيين الجزائري بوقادوم مبعوثا أمميا لليبيا

قال مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي ودول المتوسط في جنيف السويسرية، حسني عبيدي، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتمسك بتعيين الدبلوماسي الجزائري صبري بوقادوم مبعوثا أمميا لدى ليبيا على الرغم من التحفظات داخل مجلس الأمن الدولي على توليه المنصب.

وأضاف الباحث الجزائري أنه “رغم اعتراض بعض الدول على تعيين وزير الخارجية السابق صبري بوقادوم الذي رشحته الأمم المتحدة، بقي الأمين العام للمنظمة بعد الاجتماع العاصف لمجلس الأمن متمسكا بمرشحه لضرورة إيجاد بديل لستيفاني وليامز التي تنتهي عهدتها (كمستشارة) في أيام ولاقتراب استحقاقات انتخابية حاسمة في ليبيا” كما أفاد عبيدي في تغريدة له عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” اليوم الأربعاء.

وفي تغريدة أخرى، اعتبر عبيدي أن “رفض دبلوماسي جزائري لمنصب المبعوث الخاص إلى ليبيا للمرة الثانية من قبل نفس الدول العربية بدعم من فرنسا يثبت رغبة تحالفات داخلية وخارجية في الإبقاء على الوضع الراهن واستعمال ليبيا في مساومات جانبية”، كما يثبت حسبه أيضا فشل دبلوماسية الجزائر في الفرز بين الصديق الحقيقي والمزيف.