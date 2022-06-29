الدبيبة يصدر تعليمات بصرف منحة الزوجة قبل عيد الأضحى

أصدر رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة تعليمات لوزير المالية بحكومته لتنفيذ برنامج صرف منحة الزوجة قبل عيد الأضحى.

وجاء ذلك في رسالة عاجلة وجهها وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “عادل جمعة” إلى وزير المالية بشأن كتاب وزيرة الشؤون الاجتماعية رقم 668 أول من أمس الاثنين لتخصيص مبلغ مالي لصرف منحة الزوجة عن العام 2022م ومنحة الأبناء لبعض الفئات التي لم تشملهم في السابق.

ونصت الرسالة على تعليمات الدبيبة بالموافقة على تنفيذ برنامج صرف منحة الزوجة المقررة وفقاً للقانون، حيث يتم صرفها قبل عيد الأضحى.