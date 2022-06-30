الزادمة يبحث سبل دعم الفلاحين وتوفير الإمكانيات الزراعية

اجتمع نائب رئيس الوزراء سالم الزادمة الأربعاء ، بوزير الزراعة سالم العرفي ورئيس هيئة تنمية فزان عمر أبو سعدة بمقر ديون رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي.

وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة سبل توفير الإمكانيات المطلوبة لإنجاح تنمية المشاريع الزراعية والإنتاجية ضمن الخطة الوطنية للتنمية الزراعية والتي اطلقتها الحكومة الليبية بشأن زراعة مئة ألف هكتار من القمح والشعير لسد احتياجات السوق المحلي .

كما تناول الاجتماع دارسة آليات دعم الفلاحين، وتوفير الإمكانيات اللازمة للقطاع الخاص وتوجيهه للعمل ضمن برامج وزارة الزراعة من خلال استجلاب البذور المحسنة ودعم الأسمدة.

وأكد “الزادمة” أن الخطة الوطنية تستهدف المساحات المهيئة والمعدة لزراعة في كافة مناطق ليبيا في القطاع الخاص والعام .