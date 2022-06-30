بلومبرج: مؤسسة النفط أعلنت القوة القاهرة في مينائي السدرة وراس لانوف

نقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية عن مصدر – لم تسمه – القول إن المؤسسة الوطنية للنفط أوقفت شحن أبلغت بعض شركات التجارة والشحن أمس الثلاثاء بإعلان حالة القوة القاهرة في مينائي السدرة وراس لانوف ، أول وثالث أكبر مينائي تصدير في البلاد على التوالي.

وذكرت «بلومبرغ» أن المؤسسة الوطنية للنفط لم ترد على الفور على طلب للتعليق.

ولا تزال عدد من الحقول وموانئ النفط الرئيسية في شرق وجنوب غرب ليبيا، مقفلة منذ منتصف أبريل الماضي، على خلفية الأزمة السياسية المتصاعدة في البلاد، بعدما كلف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، ورفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة تسليم السلطة له.