بوقعيقيص: أقترح إلزام المجلس الرئاسي بالتوقيع على اتفاق عقيلة والمشري في جنيف

اقترحت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص إلزام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري بالتوقيع على ما تعهدوا به في جنيف بالإضافة إلى توقيع المجلس الرئاسي حتى لا يذهب الاتفاق سدى.

وقالت بوقعيقيص في تدوينة عبر “فيسبوك”: “سيكون خير وبركة لو توافقا المجلسان على كل استحقاقات ليبيا في هذه المرحلة الحرجة الراهنة، وتعهدا بتنفيذ خارطة الطريق”.

واستدركت: “لكن هذا وحده ليس كافيا، فلابد من تحديد مواعيد النفاذ والنص على أن هذه المواعيد ملزمة وقطعية وليست تنظيمية”.

وشددت عضو ملاقى الحوار السياسي على ضرورة انخراط المجلس الرئاسي في تنفيذ خارطة الطريق بصفته وفقا لنص المادة الرابعة من الخارطة ضامنا لتنفيذ كل ما جاء بها من التزامات، مضيفة: “وكذلك باعتبار اختصاصاته الواردة فيها لم ترد على سبيل الحصر وأن الرئيس في النظام شبه الرئاسي الذي هو نظامنا الحالي يملك كافة صلاحيات التدخل عند عجز أي طرف عن الوفاء بالتزاماته”.

واقترحت على المستشارة الأممية ستيفاني وليامز “إلزام طرفي الاتفاق بالتوقيع على ما تعهدوا به حتى لا يذهب سدى، وأن يوقع معهما المجلس الرئاسي بصفته الضامن الذي يملك التدخل عبر مراسيم تنفيذية ورئاسية”.

وأضافت: “على المجتمع المدني أن يشحذ طاقاته الضاغطة فلربما يصدق الشعب حقيقة أنه ثمة توافق لن يتم التراجع عنه كالعادة”.