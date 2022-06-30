الدبيبة: أبو جناح رئيسا للجنة الشرفية لبعثة الحج وحمودة للجنة العليا لموسم هذا العام

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، قرارا بتشكيل لجنة شرفية لبعثة الحج برئاسة نائبه رمضان أبوجناح.

وشمل قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، الذي اطلعت «الساعة24» على نسخة منه، تشكيل لجنة عليا للإشراف على موسم الحج برئاسة علي حمودة.

أعلنت دارُ الإفتاء الليبية التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، أن يوم غدٍ الخميس، الموافق: 30 / 6 / 2022م، هو غرةُ شهر ذي الحجة لهذا العامِ 1443هجري.

وأوضحت، في بيان لها، أن يوم الجمعة التاسع من ذي الحجة، الموافق: 8/ 7/ 2022م، هو يوم الوقوف بعرفة، والسبت العاشر من ذي الحجة، الموافق: 9/ 7 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

والاربعاء، أعلنت المملكة العربية السعودية أن غدا الخميس أول أيام ذي الحجة، والوقوف بعرفة الجمعة الموافق 8 يوليو وأول أيام عيد الأضحى السبت الموافق 9 يوليو.