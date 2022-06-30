مجلس النواب: تصريحات السفير الأمريكي تتضمن رسائل خطيرة ونحن نرفضها وبشكل قاطع

أصدر أعضاء مجلس النواب الداعمين للتوافق بياناً بشأن تصريحات سفير الولايات المتحدة الأمريكية ريتشارد نورلاند.

الأعضاء، وفي بيان لهم طالعته “ليبيا الحدث” قالوا: “تابعنا بقلق بالغ واستغراب شديد التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي حول الانتخابات ومسار الحل السياسي في ليبيا وما تضمنته من رسائل خطيرة من شأنها أن تعمق لأزمة وتشجع الأطراف الخارجة على القانون ان تستمر في غيها وتضفي على أفعالها الشرعية”.

وتابع الأعضاء: “تأتي هذا التصريحات في الوقت الذي كنا ننتظر فيه دعم المجتمع الدولي للجهود الجـادة التي يقوم بها مجلسي النواب والدولة لأجل الوصول إلى أساس دستوري توافقي وقوانين انتخابية من شانها لإجراء لانتخابات في اقرب وقت وفي ظروف ملائمة تضمن النجاح والقبول بالنتائج”.

وأضاف الأعضاء: “إننا بمجلس النواب نرفض وبشكل قاطع ما ورد بتصريحات نورلاند حول إجراء الانتخابات تحت إشراف سلطات وحكومات متعددة بالدولة لما يشكله من خطر على سلامة العملية الانتخابية ونتائجها وما يمثله من إضفاء للشرعية على جهات متعددة تغتصب السلطة ونعتبر هذه التصريحات تدخلا في الشأن الليبي غير مقبول بأي حال من الأحوال”.

واختتم الأعضاء: “كما نلفت عناية البعثة الأممية وجميع الدول المتدخلة في الشأن الليبي إلى ضرورة احترام سيادة ليبيا واستقلالها ووقف التدخلات السافرة والتصريحات المستفزة والمقترحات المشبوهة لإدارة موارد البلاد ومحاولات فرض الوصاية عليها”.