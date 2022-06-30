جامعة طبرق تفصل طالبين تشاجرا بالسلاح الناري داخل الحرم الجامعي

قررت جامعة طبرق، اليوم الأربعاء، فصل طالبين من الدراسة لارتكابهما مشاجرة داخل الحرم الجامعي أدت إلى استخدام سلاح ناري.

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي، في وقت سابق اليوم، مقطعا مصورا لإطلاق رصاص داخل حرم الجامعة، فيما لم يظهر التسجيل مصدر إطلاق النيران.

وقرر رئيس الجامعة، وفق نص القرار رقم (265)، فصل طالبين بكلية الموارد قسم الموارد الطبيعية للعام الجامعي 2021 – 2022. وأشار القرار إلى مخالفة الطالبين نص المادة (36) من قرار (501) لسنة 2010.

وكانت الجامعة أعلنت أمس، هجوم مسلح بالأسلحة النارية المتوسطة لعدد من المخمورين الخارجين عن القانون على مجمع الكليات الغربية وذلك لإستهداف طلاب بالجامعة وتدخل قوة تابعة لجهاز الشرطة النجدة لإنهاء الهجوم الذي كاد أن يودي بحياة الطلاب والطالبات في ظل غياب القانون وتخاذل رئاسة الجامعة في توفير الحماية اللازمة لطلابها .