تقرير أممي: النساء المهاجرات يلجأن لوسائل منع الحمل قبل التوجه لليبيا خوفا من العنف والابتزاز الجنسي

كشف محققون تابعون للأمم المتحدة، الأربعاء، أن المهاجرين الذين يحتجزون بصورة منهجية في ليبيا يعانون من انتهاكات مروعة، من قتل وتعذيب ورقّ، وخصوصا النساء اللائي يتعرضن للاغتصاب لقاء منحهنّ الطعام والماء.

وأصدرت البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، التابعة للأمم المتحدة، تقريرا جديدا، الأربعاء، بعدما قامت بعدة زيارات ميدانية.

وكشف عدة مهاجرين قابلتهم البعثة ونقلت إفاداتهم في تقريرها أنهم “تعرضوا لأعمال عنف جنسية من قبل المهربين، وفي غالب الأحيان بهدف ابتزاز عائلاتهم”.

وذكر التقرير أن “البعثة لديها أسباب منطقية تدعو إلى الاعتقاد بوقوع جرائم ضد الإنسانية في حق مهاجرين في ليبيا”، مؤكدة بذلك ما سبق أن أعلنته في تقارير سابقة.

ويتم احتجاز آلاف المهاجرين الذين يصلون إلى ليبيا بهدف الانتقال إلى أوروبا في مراكز يشرف عليها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، داخل منشآت تسيطر عليها مجموعات مسلحة غير تابعة للحكومة، أو يحتجزهم مهربون؛ كما يتم اعتقالهم بصورة “اعتباطية ومنهجية”، ويقعون ضحايا “قتل واختفاء قسري وتعذيب ورقّ، ويعانون تعديات جنسية واغتصابات وغيرها من الأعمال غير الإنسانية”.

والمهاجرات، بمن فيهنّ القاصرات، هنّ الضحايا الأوائل للتعديات الجنسية، حتى لو أنها تطال الرجال أيضا. وتقول النساء إنهنّ “أرغمن على إقامة علاقات جنسية… لقاء طعام أو مواد أساسيّة أخرى”.

وذكر التقرير أن “مخاطر العنف الجنسي المعروفة في ليبيا بلغت حداً جعل بعض النساء والفتيات المهاجرات يضعن لولبا في الرحم لمنع الحمل قبل التوجه إليها، لتفادي حمل غير مرغوب فيه نتيجة أعمال العنف هذه”.

وروت مهاجرة احتجزت في أجدابيا كيف فرض عليها محتجزوها إقامة علاقات جنسية معهم لمنحها ماء لطفلها المريض البالغ من العمر ستة أشهر.

ولجنة تقصي الحقائق المستقلة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في يونيو 2020 مكلفة بتوثيق التجاوزات المرتكبة في ليبيا منذ 2016، وشارف تفويضها على نهايته، لكن مجموعة من الدول الإفريقية طرحت مشروع قرار لتمديد مهمتها تسعة أشهر، وستجري مناقشته في نهاية الأسبوع المقبل.

وأكد المحققون في أكتوبر وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا منذ 2016، بما في ذلك داخل السجون وفي حق مهاجرين، غير أن قائمة مرتكبي هذه الفظاعات تبقى طي الكتمان.