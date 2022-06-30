النواب الداعمون للتوافق: تصريحات السفير الأمريكي تتضمن رسائل خطيرة

أعرب أعضاء مجلس النواب الداعمون للتوافق في بيان عن قلقهم من تصريحات السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند حول الانتخابات والحل السياسي.

وأكد النواب في بيانهم أن تصريحات السفير الأمريكي تتضمن رسائل خطيرة شأنها تعميق الأزمة.

وقال النواب في البيان: نرفض بشكل قاطع تصريحات نورلاند حول إجراء الانتخابات تحت إشراف حكومات متعددة بالدولة، موضحين أن هذا سيشكل خطرا على سلامة العملية الانتخابية ونتائجها، وسيضيفي الشرعية على جهات متعددة تغتصب السلطة.

واعتبر البيان هذه التصريحات تدخلا مباشرا في الشأن الليبي غير مقبول بأي حال من الأحوال، ودعا البعثة الأممية والدول إلى احترام سيادة ليبيا واستقلالها ووقف التدخلات السافرة والتصريحات المستفزة.

وشدد على ضرورة وقف المقترحات المشبوهة لإدارة موارد البلاد وفرض الوصاية عليها.