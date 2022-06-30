شرادة: تصريحات السفير الأمريكي تكرّس الانقسام في ليبيا

استنكر عضو مجلس الدولة الاستشاري سعد بن شرادة تصريحات السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند بشأن إمكانية إجراء الانتخابات في ظل حكومتين.

وقال بن شرادة في تغريدة عبر “تويتر”: “ندين بأشد العبارات بخصوص تصريحات السفير الأمريكي بشأن تكريس الانقسام في ليبيا”.

ورأى أن الغرض منها “الاستيلاء على موارد الدولة بحجة الانقسام الذي يقف وراءه المجتمع الدولي”.

وقال نورلاند في مؤتمر صحفي الأربعاء من طرابلس: “ما ذكرته عن إمكانية حدوث الانتخابات جاء بعد النظر في عدة عوامل سياسية في ليبيا في الوضع المثالي يمكن القول أنه توجد حكومة واحدة تشرف بنفسها على الانتخابات وربما هذا يحدث في المستقبل، ولكنني لا أرى أن هذا السيناريو محتمل الآن”.

وأضاف نورلاند: “لذا فإن الأطراف واللاعبين السياسيين الليبيين بيدهم الحل هل سيتفقون على هذا أم أننا قد نذهب إلى سيناريو آخر وهو إجراء الانتخابات بوجود الحكومتين بإمكانهم توفير الحماية الأمنية في مناطق تحكمهم ومناطق سيطرتهم ومساعدة المفوضية العليا للانتخابات في عملها في توفير عملية اقتراع صحيحة وسلسة في كل ربوع البلاد”.