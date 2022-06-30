أحوال الطقس اليوم: تراجع طفيف في درجات الحرارة بالساحل الغربي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، تراجعًا طفيفًا في درجات الحرارة على الساحل الغربي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، بقاء درجات الحرارة مرتفعة على الدواخل والجنوب الغربي.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر اليوم على بعض مناطق الدواخل، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا وتكون جنوبية غربية على الدواخل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و36 درجة مئوية على معظم المناطق الساحلية، وبين 37 و42 درجة مئوية على سرت ومناطق الدواخل.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – مرادة

السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، وبين 37 و39 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل تراجعًا طفيفًا غدًا.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 41 و46 درجة مئوية.