الحاجي: نحن مع حكومة الدبيبة أقرب لمشروع الدولة ويجب مواجهة أي حراك ضدها

اعتبر جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي، أن “أي حراك يتجاوز إسقاط «زرايب» المشري وعقيلة إلى مؤسسات الدولة يجب أن يواجه بما يستحق”.

وقال «الحاجي» في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “المساس بأمن العاصمة سيغرق البلد بأكملها”، مردفًا أنه “بات واضحًا المؤامرة على طرابلس من قبل تحالف حفتر وباشاغا مرشح الإخوان..!” على حد قوله.

وتابع؛ “حكومة وأجهزة الدولة الأمنية والعسكرية يجب أن تكون على جاهزية وفي الموعد”،

وأردف “التعليق: لست بصدد الدفاع عن الحكومة ولا عن «دبيبة» بالمناسبة الحكومة ليست من خيار الشعب الليبي ولا جميع مخرجات مؤامرة الصخيرات القذرة”. وفقًا لكلامه.

وأكمل «الحاجي»؛ “ولكن كما يقال «اللي يعطيك حبل كتفه به» أعني المعترف بها من قبل المجتمع الدولي”، ولفت “ولتجنب مؤامرة تحالف العسكر مع الإخوان، كلاهما كارثة على ليبيا وجهان لعملة واحدة في احتكار السلطة إن تمكنوا منها..!”. بحسب تعبيره.

وختم موضحًا؛ “ولن تقام بهم دولة، وبهذه الحكومة نحن أقرب لمشروع الانتخابات والدولة، أما لصوص العسكر ولصوص ميزانية زيدان خيار الدولة يأتي بأجلهم”، على حد زعمه.