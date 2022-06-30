«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على ساحلي مصراتة وسرت بسبب الضباب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية متوسط على ساحلي مصراتة وسرت بسبب ظهور ضباب خفيف.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، أن البحر سيكون قليل الاضطراب على ساحل درنة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

– السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و10 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج.

– درجة الحرارة تتراوح بين 24 و26 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة وتكون متوسطة على ساحلي مصراتة وسرت؛ لاحتمال ظهور ضباب خفيف في الصباح الباكر.