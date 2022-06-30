بقاء الأجواء حارة على معظم المناطق

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تشهد درجات الحرارة، اليوم الخميس، تراجعا بسيطا على معظم مناطق الساحل الغربي، بينما تبقى مرتفعة نسبيا على سرت والدواخل ومعتدلة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة بغرب ليبيا تتراوح ما بين (32 – 36) مئوية، بينما في سرت والدواخل فتتراوح ما بين (37 – 42) مئوية.

وأوضح أن درجات الحرارة تبقى مرتفعة على الجنوب الغربي، وتكون ما بين (42 – 46) مئوية، كما تكون معتدلة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

وأشار، المركز الوطني للأرصاد الجوية، إلى أن من المتوقع تراجع تدريجي في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي من اعتبارا من الأحد القادم خاصة.