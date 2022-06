الرئاسي يبحث مع نورلاند ملف إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق قاعدة دستورية

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي ونائبا المجلس، عبد الله اللافي، وموسى الكوني، اليوم الأربعاء السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي ملف إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق قاعدة دستورية، تتفق عليها كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

وجدد المجلس الرئاسي، تأكيده على أهمية الرقابة الليبية، على الموارد الليبية وخاصة قطاع النفط، والإنفاق المتوازن والاهتمام بمناطق ومدن الجنوب بشكل خاص.

وأشاد المجلس الرئاسي، بجهود مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي، من أجل الوصول للتوافق حول قاعدة دستورية تتفق عليها كل الأطراف السياسية، مرحباً بأي اتفاق بين رئيسا مجلس النواب والدولة يصل بالبلاد إلى الانتخابات في أقرب الآجال.

ومن جهته، أكد السفير الأمريكي، دعم بلاده للرؤية الاستراتيجية لمشروع المصالحة الوطنية، التي أطلقها المجلس الرئاسي خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بالملف الاقتصادي، وإعادة فتح تصدير النفط، وتفعيل الرقابة على الانفاق العام بشكل شفاف، وفق آلية توفر الحياة الكريمة للمواطن الليبي.

نورلاند أوضح أن الولايات المتحدة تدعم إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، والحفاظ على الاستقرار الذي تشهده البلاد.

