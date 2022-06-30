بوقعيقيص: أجزم أن ليبيا كلها غير جاهزة حاليا للانتخابات

أكدت عضو ملتقى الحوار، آمال بوقعيقيص، أنها تجزم بأن ليبيا كلها غير جاهزة حاليا للانتخابات.

وقالت بوقعيقيص، في تصريحات تلفزيونية لها: “انتخابات رئيس الدولة مسؤولية الرئاسي، وتنفيذ جميع ما ورد في الاتفاق السياسي مسؤولية الجميع، فالرئاسي يمتلك كافة اختصاصات رئيس الدولة، وفق الفقه الدستوري فنحن نظام شبه رئاسي، وهو ما يمنح الرئاسي سلطات إضافية”.

وأضافت “هذا يعني أنه إذا عجز النواب أو رئيس الوزراء عن أداء أي من مهامه فالمجلس الرئاسي ملزم بتنفيذها، حكومة الدبيبة عجزت عن إجراء الانتخابات وبسط الأمن، والسيادة الكاملة، وتطبيق المصالحة، وتحسين ظروف المعيشة، ونجزم حاليًا أن ليبيا كلها غير جاهزة للانتخابات، فليس هناك أمن ولا يمكن ضمان قبول النتائج”.

وتابعت “لا يمكن ضمان وجود انتخابات نزيهة وحرة وشفافة، والوضع الحالي يُظهر أننا بحاجة لحكومة جديدة قادرة على توحيد كل ليبيا، والكلام حاليًا يدور حول اعتماد فكرة حكومة مصغرة يقودها باشاغا، ويعينها مجلس النواب، لكنه عجز عن إعداد قاعدة دستورية، وعن تعيين حكومته الجديدة”.

واستطردت “المجلس الرئاسي مُلزم بتسمية رئيس حكومة، إذا عجز النواب والدولة، في إصلاح حكومة باشاغا وقبولها من كل ليبيا، لأن هذه من اختصاصات رئيس الدولة”.