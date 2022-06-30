ليبيا تشارك في الاجتماع التّحضيري لقمّة تحويل التعليم بباريس

ترأَّس وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة “موسى محمد المقريف” وفد ليبيا المُشارك في الاجتماع التّحضيري لقمّة تحويل التعليم، المُنعقد بمقر مُنظّمة الأمم المتّحدة للتربية، والثقافة، والعلوم (اليونسكو) في العاصمة الفرنسية باريس.

وضمّ الوفد، مُدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم الدكتور “علي الوافي”، والمندوب الدائم لليبيا لدى مُنظّمة اليونسكو الدكتور “صالح العقاب”، والمُستشار الأكاديمي بالوزارة الدكتور “أحمد المهدي”، فيما شارك عن بُعد، أمين عام اللجنة الوطنية للتربية، والثقافة، والعلوم الأستاذ “عبدالله السوسي”، والدكتور “أسامة عبدالهادي” من شعبة التوثيق والمعلومات باللجنة الوطنية، ومديري إدارات اللجنة المُختصّة.

ويُواصل الاجتماع التّحضيري أعماله التي بدأت الأربعاء على مدى يومين مُتتاليين بمُشاركة أكثر من 140 وزير تربية وتعليم، فضلاً عن حُضور دولي وإقليمي كبيرين من المُنظّمات الأممية مثل مُنظّمتي اليونيسف، والبنك الدولي.

ويأتي اِنعقاد الاجتماع التّحضيري في إطار التّجهيز لقمّة الأمم المتّحدة لتحويل التعليم، المُقرّر اِنعقادها في نيويورك خِلال شهر سبتمبر 2022م، على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المُتّحدة، وذلك بهدف عرض الدول المُشاركة لأهم نتائج المشاورات الوطنية ومُناقشة اِلتزاماتها الوطنية لتحويل التعليم.