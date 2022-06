النائب العام: مالطا تستجيب لطلب ليبيا لاسترداد مبلغ 96 مليون يورو

ليبيا – أكد مكتب النائب العام استجابة القضاء المالطي لمطلب استرداد مبلغ ستة وتسعين مليون يورو تعمد الجناة تحويلها إلى مالطا من خلال القنوات الموازية.

النائب العام أوضح عبر مكتبه الإعلامي أنه وفي إطار عمل النيابة العامة الرامي إلى تحقيق واقعة الاستيلاء على مبلغ مائتين وستة عشر مليون دينار ليبي ، من الأموال العمومية المودعة في حسابات مجلس الأمن الوطني ؛ وحسابات الأجهزة والجهات التابعة له؛ وغسل هذه المتحصلات من قبل الموظفين العموميين المعنيين بإدارتها خلال سنة 2010 ، باتخاذ نشاطهم لطابع غير وطني ، أرادو من خلاله تمويه حقيقة ملكية الأموال والحقوق المتعلقة بها.

أضاف بأن سلطة التحقيق الليبية أصدرت قراراً يقضي بتتبع الأموال العمومية التي كانت محلاً لأنماط غسل الأموال بعد الاستيلاء عليها، من خلال إصدار أمر بالحجز عليها ضمن الولاية القضائية الموجودة فيها، بطريق الإنفاذ غير المباشر لأوامر الحجز والتجميد الصادرة عنها وفقاً للنظام الداخلي .

وقال المكتب الإعلامي إنه وإعمالا لمقتضيات اتفاقية مكافحة التهريب والمخدرات و الجريمة المنظمة المبرمة بين دولة ليبيا وبين جمهورية مالطا ؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ؛ وعلى الأخص الأحكام المقررة في المواد ذوات الأرقام ،17،20،23،31،46،51،52،53،54،55،57 ؛ وقواعد القانون الدولي ؛ ومبادئ العدالة .

وأضافت :”طلبت النيابة العامة في تاريخ سابق؛ من النائب العام لجمهورية مالطا؛ إنفاذ أمرها غير المباشر بحجز متحصلات الجريمة وتجميدها ؛ والانتهاء إلى الأمر بمصادرتها من الجهات المعنية بتنفيذ طلب المساعدة القضائية في جمهورية مالطا؛ وفق الأساس الوقائعي للاعتقاد بأن الأموال المودعة في حسابات أشخاص اعتباريين طرف مصرف فاليتا ؛ هي أموال عمومية أودعت في الحسابات بعد الاستيلاء عليها”.

كما لجأت النيابة العامة ،في تاريخ سابق ، إلى اتخاذ تدابير الاسترداد المباشر للموجودات محل الجريمة؛ التي تبين وجودها في جمهورية مالطا وفقاً لآليات استرداد الممتلكات من خلال التعاون الدولي لأغراض المصادرة وإرجاع الموجودات والتصرف فيها.

هذا وقد طالع القضاء في جمهورية مالطا ؛ الأساس القانوني لطلب الاسترداد المباشر للأموال محل التحقيقات ؛ فاستجاب إلى مطلوب استرداد مبلغ ستة وتسعين مليون يورو تعمد الجناة تحويلها إلى جمهورية مالطا من خلال القنوات الموازية .

The post النائب العام: مالطا تستجيب لطلب ليبيا لاسترداد مبلغ 96 مليون يورو first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية