طرابلس 30 يونيو 2022 (وال) _ توقع المركز الوطني للأصاد الجوية، الأحوال الجوية على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الخميس.

الملخص العام

تراجع طفيف في درجات الحرارة على الساحل الغربي، بينما تبقى مرتفعة على الدواخل والجنوب الغربي.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر اليوم على بعض مناطق الدواخل.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً وتكون جنوبية غربية على الدواخل.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(32-36)مْ على معظم المناطق الساحلية، ومابين (37-42)مْ على سرت ومناطق الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد–مراده:-

حالة السماء: صافية .

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (30-35) مْ، ومابين (37-39) مْ على الدواخل وتسجل تراجع طفيف يوم الغد.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (41-46) مْ.

الواحات- السرير- تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(83 -41) مْ. (وال _ طرابلس) ف و

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