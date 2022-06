ليبيا – أكد عضو مجلس النواب مصباح دومة أن الالتزام بما تم عليه التوافق في القاهرة هو مفتاح نجاح اجتماع جنيف والرجوع فيه من الطرف المقابل سيفسد اللقاء.

دومة قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “علينا أن نتقدم لا أن نتراجع لصنع أرضية صلبة لبناء الدولة، وصولًا الى انتخابات بعيدًا عن الشروط الإقصائية”.

The post دومة: الالتزام بما تم عليه التوافق في القاهرة هو مفتاح نجاح اجتماع جنيف first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية