شركة الخدمات الأرضية تعلن وقف عملها في مطارات مصراتة والجنوب

أعلنت شركة الليبية للخدمات الأرضية وقف عملها لشركات الخطوط الجوية الليبية والأفريقية وطيران النفط بمطار مصراتة ومطارات المنطقة الجنوبية، ابتداء من اليوم لحين حل مشكلة المرتبات.

وقال بيان صادر عن الشركة: “خلال اجتماعنا مع وزير المواصلات لم نتوصل إلى حل لمشكلة تعطل المرتبات ما اضطرنا إلى وقف تقديم الخدمات”.

وكانت الشركة قد أعلنت منذ عدة أيام أنه بعد التواصل مع وزارة المواصلات ومجلس إدارة الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة وتدخلهم المباشر من أجل حل مشاكل تأخر صرف مرتبات الموظفين التابعين للشركة، أنها في انتظار إجراءات تحويل القيم المالية من شركتي الخطوط الجوية الليبية والخطوط الجوية الأفريقية تمهيدا لصرف المرتبات قبل حلول عيد الأضحى المبارك.