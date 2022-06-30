فقدان 30 مهاجرا قبالة ساحل ليبيا بينهم نساء وأطفال

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، فقدان نحو 30 مهاجرًا غير شرعيين قبالة ساحل ليبيا، بينهم نساء وأطفال.

وقالت المنظمة، بيان اليوم الخميس، إن القارب الذي يحملهم غرق في البحر المتوسط، خلال رحلته إلى أوروبا.

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ووصلت سفينة الإنقاذ «جيو بارنتس»، التي تديرها المنظمة، إلى موقع غرق القارب، وتمكنت من إنقاذ عشرات المهاجرين الآخرين بينهم بعض النساء، في حين ماتت امرأة حامل على متن السفينة.

وأشارت المنظمة إلى أن خمس نساء وثمانية أطفال من بين المهاجرين المفقودين، مضيفة أن «مهربي البشر استفادوا في السنوات الأخيرة من الفوضى في ليبيا، حيث يقومون بتهريب المهاجرين عبر حدود البلاد الطويلة مع ست دول، وبعد ذلك يضعونهم على متن قوارب مطاطية غير مجهزة لينطلقوا في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر».