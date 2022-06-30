الشكري: راقبوا جيدا منظمات المجتمع المدني والمنفقين عليها بسخاء

طالب رئيس مصرف ليبيا المركزي المعين بقرار من مجلس النواب، محمد الشكري، بضرورة وجود مراقبة جيدة لبعض من منظمات المجتمع المدني وبرامج عملها والمنفقين عليها بسخاء.

وقال الشكري، عبر فيسبوك: “تنقطع الكهرباء فيدرك الناس ذلك حالاً، ماذا عن ثقافات دخيلة تتسرب في مفاصل مجتمعاتنا ببطء ولن تظهر أثارها إلا بعد بضع سنين!؟”.

وأضاف “أقصد هنا هدم سلم القيم، والأخلاق والمثل العليا بادعاء حرية زائفة، راقبوا جيدا بعض من منظمات المجتمع المدني وبرامج عملها والمنفقين عليها بسخاء”.

وتابع “وزير الثقافة والعاملين معه يجب أن يكونوا من بين الأكثر وعياً وحرصاً وإدراكاً لما يحيق بمجتمعهم من أخطار”.