فيصل الشريف: إذا تخلصنا من حفتر سنقاوم المليشيات ونفرض عليها الانخراط في الجيش

زعم فيصل الشريف، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أنه ” إذا اختفى حفتر وتخلصنا منه ذلك الفزاعة سنقاوم المليشيات، ويجب أن نفرض عليها الانخراط بالجيش، فهم من تصدوا لحفتر ومرتزقته، لذلك لا ننكر هذا الفضل اليوم!” بحسب قوله.

وقال «الشريف» خلال لقاء تلفزيوني، أن “الحديث حول وجود تشكيلات مسلحة في الغرب الليبي، وأن الشرق به جيش وطني منضبط؛ هو أمر لم يعد ينطلي على أحد”. على حد قوله.

وتابع؛ “الجميع أصبح يعلم أن ما يسمى بالجيش في برقة وأين ما يمتد في فزان عبارة عن تشكيلات مسلحة ومنها متطرف، كطارق بن زياد المدخلية والكانيات و 604 المدخلية”، بحسب كلامه.

وواصل «الشريف» مزاعمه مضيفًا أن “التفاصيل المتعلقة التي وقفت عائقًا أمام مرور قانون انتخاب الرئيس تحديدًا ما الذي تم صناعته به وما الذي سيفعل به فيما يتعلق بالمسار التنفيذي؟ لو أننا تحدثنا أن حكومة باشاغا ستمر نحن وكأننا سنمنح صكًا على بياض، لكل الخروقات الدستورية التي حدثت من سحب الثقة التي تم في مواجهة حكومة الوحدة، دون مراعاة الاتفاق السياسي وأحكامه وإقرار الميزانية للحكومة الجديدة ومنحها الثقة”. على حد قوله.

وادعى أن “الليبيين وصلوا لشبه قناعة لها ما يسندها من خلال التجارب السابقة أن لقاء عقيلة صالح وخالد المشري عادة ما ينتهي دون نتائج”، معتبرا أن “المعطيات اليوم تمثل ضغوطات كبيرة عليهما بالأخص بعد الفشل تلو الآخر لكن المخيف هو عند الحديث عن الغموض”. بحسب تعبيره.