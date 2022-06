ليبيا – اجتمع رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا أمس الأربعاء بأعضاء مجلس الدولة.

الاجتماع خصص وفقًا لتغريدة نشرها باشاآغا لمناقشة تطورات الوضع السياسي وإطلاعهم على خطط عمل الحكومة.

وبدوره أكد باشاآغا على دعمه لتوصل مجلسي النواب والدولة إلى توافق فيما يخص الاطار الدستوري لضمان إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

