الشويهدي: تصريح السفير الأمريكي بشأن تنظيم الحكومتين للانتخابات عبثي ومرفوض

اعتبر عضو مجلس النواب جلال الشويهدي، أن تصريح السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند بشأن تنظيم الحكومتين المتنافستين الانتخابات عبثي ومرفوض جملة وتفصيلا.

وقال الشويهدي، في تصريح صحفي، إن “الحديث عن تشكيل لجنة لإدارة الأموال مرفوض، ومحاولة للسيطرة على مقدرات الشعب الليبي ويذكرنا بسيناريو النفط مقابل الغذاء في العراق”.

وتابع؛ “إذا كانت الدول الكبرى تريد الحل فعليها دعم مخرجات السلطة التشريعية والحكومة المنبثقة عنه”.

وختم موضحًا؛ إذا “كانت الدول الكبرى تريد انتخابات حقيقية وناجحة لابد من وجود حكومة موحدة تبسط سيطرتها على كل ليبيا”.

وكان السفير الأميركي في ليبيا،” ريتشارد نورلاند “، قد صرح خلال مقابلة مع وكالة “رويترز”،

إنه “يمكن إجراء انتخابات عامة في ليبيا دون شرط حل الأزمة بين الحكومتين المتنافستين”، مضيفا أن آلية الإشراف على الإنفاق يمكن أن تساعد في الحكم لفترة مؤقتة.

وأضاف أنه “متفائل بأن محادثات جنيف ربما تنهي الأزمة، لكن توجد سبل للمضي قدما بعيدا عن ضرورة وجود حكومة ليبية واحدة في السلطة”.

وأوضح أنه يمكن للحكومتين في ليبيا أن تقودا “بشكل منفصل” نحو انتخابات عامة، مضيفا “واقع المشهد السياسي الليبي هو أنه لا يمكن لأي طرف أن ينفرد بالنتيجة.. والصيغة الوحيدة التي ستنجح هي أن تجتمع الأطراف الرئيسية وتتفاوض على حل وسط”.