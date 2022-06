عون: الدبيبة وافق على مقترح قدمته لإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

ليبيا – أكد وزير النفط والغاز بحكومة نصريف الأعمال محمد عون أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وافق على مقترح قدمه، لإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، الذي يترأسه مصطفى صنع الله.

عون أوضح في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن رئيس الحكومة وافق على مقترح مقدم منه، لإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وردًا على سؤال حول قبول صنع الله من هذا القرار، أكد الوزير أن “صنع الله مجبر على قبول القرار، لأنه يعمل في مؤسسة ملحقة بوزير النفط، حسب القانون، وقد توالى على المؤسسة قبله تسعة رؤساء مجالس إدارة، وغادروا مناصبهم أو أقيلوا”.

وبشأن الحقول المغلقة، بين أن “الحقول المتوقفة عن العمل في الوقت الحالي هي حقل الفيل وأبو القاسم وحقول شركة سرت وحقول شركة الزويتينه، وحقول شركة السرير”.

واختتم بالقول : “لا تتوفر بالوزارة أرقام بشأن الإنتاج في الوقت الحالي؛ لأن صنع الله حجبها عن الوزارة، موضحًا أنه حجب أيضًا أكثر من 10 مليارات دينار، عن خزينة الدولة، قبل أن يتم إرغامه على تحويلها، بعد أن ضاعت أرباحها لمدة ستة عشر شهرًا”.

