أهرام أون لاين: ثورة الـ30 من يونيو المصرية قادت لتهاوي نظام الإخوان في ليبيا

سلط تقرير تحليلي نشره موقع “أهرام أون لاين” الإخباري المصري الناطق بالإنجليزية الضوء على حلول الذكرى الـ8 لثورة الـ30 من يناير المصرية.

التقرير الذي نقلت تفاصيله صحيفة المرصد، نقل عن المحلل السياسي المصري حسن أبو طالب تأكيده أن تأثير هذه الثورة ما زال يتردد في كافة أنحاء العالم العربي؛ حيث تهاوت العديد من الأنظمة المدعومة من جماعة الإخوان وحركات الإسلام السياسي.

وأضاف أبو طالب: إن من بين هذه الأنظمة المتهاوية ما موجود في ليبيا والمغرب والسودان وتونس. مؤكدًا في ذات السياق أن إدارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم تتمكن فعل شيء لإنقاذ هذه الأنظمة، ونأت بنفسها عنها بعد شهر عسل امتد لـ8 أعوام.