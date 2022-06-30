وزارة نفط الدبيبة: بيان صنع الله عن المحروقات إثارة للبلبلة وعبث بمشاعر الليبيين

أصدرت وزارة النفط والغاز، التابعة لحكومة الوحدة المؤقتة، بيانًا بشأن معالجة رئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله لأزمة المحروقات.

وأوضح البيان المنشور على حساب وزارة النفط على فيسبوك، أن “صنع الله أشار في بيان على صفحة المؤسسة الوطنية للنفط يوم الإثنين 27 يونيو 2022، إلى أنه لا يمكنه مواجهة الطلب على المحروقات في الأسابيع القادمة وعدم توفر التمويل اللازم لتأمين الوقود السائل ولتوضيح الموضوع للشعب الليبي “.

وتابع البيان؛ “نضع بين أيديكم المراسلات التي بدأت بطلب المؤسسة الوطنية للنفط في 13 أبريل 2021 التمويل اللازم أو مبادلة شحنات نفط خام بمحروقات، ومذكرة وزارة النفط والغاز المؤرخة بـ 19 أبريل2021 إلى رئاسة الحكومة وموافقة الحكومة الليبية عليها بتاريخ 21 أبريل 2021، والتي وافقت فيها على مبادلة شحنات نفط خام بمحروقات وهــي موافقة مفتوحة غير محددة”.

وأردف البيان؛ “بالإضافة إلى ما أحالته وزارة المالية من تمويل للمؤسسة الوطنية للنفط لهذا البند، من خلال ما تقدم يتضح سوء الإدارة وأنه لا هدف لهذا البيان سوى إثارة البلبلة ووضع الشعب اللـيبي في وضع الخائف من نفاذ الوقود”.

وأكمل البيان؛ “في الوقت الذي يجب أن يحاسب فيه مصطفى صنع الله على هذا الفعل وعلى العديد من التصرفات وبعضها يشكل جرائم اقتصادية وكوارث فنية لمكامن الحقول النفطية وتعسف ضد العديد من العاملين ولا يجب أن يترك وهو يعبث بمشاعر الليبيين وينغص حياتهم، وقد إتخذت وزارة النفط والغاز كل ما أُتيح لها قانوناً من إجراءات”.