سفير هولندا يؤكد للكوني دعم بلاده «الرئاسي» لإنجاح مشروع المصالحة

أكد سفير مملكة هولندا لدى ليبيا، كونيراد هو خيونبتخ استمرار دعم بلاده للمجلس الرئاسي كشريك سياسي، وكقيادة فاعلة من شأنها تحقيق الاستقرار في ليبيا، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.

جاء ذلك خلال لقائه عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني في طرابلس، صباح اليوم الخميس، حسب بيان المكتب الإعلامي للمجلس.

واستعرض اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والوصول لاتفاق حول القاعدة الدستورية بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة في جنيف، لإجراء الانتخابات في أقرب وقت، كما تناولا الوضع في مناطق الجنوب الذي حافظ على وحدة التراب الليبي، رغم صعوبة الظروف التي مرت به طيلة السنوات الماضية.

الكوني: إخراج ليبيا من أزمتها يمر بالضرورة عبر الانتخابات

وأعرب السفير الهولندي عن اهتمام بلاده بدعم مناطق الجنوب الليبي، في العديد من المجالات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدولة الليبية، لضمان تنميته واستقراره.

من جانبه، أشار الكوني إلى أن الحل الذي سيسمح بخروج ليبيا من أزمتها، يمر بالضرورة عبر صناديق الاقتراع بانتخاب الشعب رئيسًا للبلاد، أسوة بدول العالم، مشددًا على أهمية الدور الأوروبي في الدفع بهذا الاتجاه، بما سيحقق لليبيا استقرارها الذي هو استقرار لأوروبا في الوقت ذاته.