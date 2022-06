الأبلق: لا يجوز لأي من الأجسام المساس بمسودة الدستور

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان أن لقاء رئيسي مجلسي النواب والدولة الذي دعت إليه المستشارة الأممية ستيفاني وليامز في جنيف، لن يفضي إلى شيء.

الأبلق قال في تصريح لمنصة “فواصل”: إن المشكلة الأهم تكمن في التعديل الدستوري 12 الذي قدّمنا طعنًا دستوريًّا فيه لدى المحكمة الدستورية.

ودعا رئيس المحكمة العليا محمد الحافي إلى أن تباشر المحكمة النظر في الطعون الدستورية؛ لأن التعديل الدستوري 12 يمس مشروع الدستور المعد من الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب.

وأكد أنه لا يجوز لأي من الأجسام المساس بمسودة الدستور حتى الهيئة نفسها إلا بعد الاستفتاء عليه من الليبيين.

كما نوّه إلى أن هذه اللقاءات مجرد إطالة لعمر مجلسي النواب والدولة في المشهد السياسي الليبي، مشددًا على أنه ثمة دول متدخلة في الشأن الليبي لا تريد انتخابات تنهي الأجسام الحالية وهذه المرحلة وتؤسس لمرحلة جديدة.

