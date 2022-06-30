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النعاس لـ نورلاند: إذا تمت الانتخابات كما تقترح هل تضمن الاعتراف بالنتائج من أيٍ من الحكومتين ؟

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

علقت القيادية بحزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس على تصريحات السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بشأن الانتخابات.

النعاس قالت في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لا يريدون لنا الاستقرار، كل ما يهمهم أن يفرضوا من يحقق مصالحهم، يبيعون لنا انتخابات وهمية وفي حقيقة الأمر هم يدعمون استمرار الفوضى بهكذا أفكار يجعلون الانقسام أمر واقع”.

وتابعت: “سؤالي للسفير إذا تمت الانتخابات كما تقترح، هل تضمن الاعتراف بالنتائج من أي من الحكومتين؟”.

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قناة ليبيا الحدث

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