النعاس لـ نورلاند: إذا تمت الانتخابات كما تقترح هل تضمن الاعتراف بالنتائج من أيٍ من الحكومتين ؟

علقت القيادية بحزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس على تصريحات السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند بشأن الانتخابات.
النعاس قالت في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لا يريدون لنا الاستقرار، كل ما يهمهم أن يفرضوا من يحقق مصالحهم، يبيعون لنا انتخابات وهمية وفي حقيقة الأمر هم يدعمون استمرار الفوضى بهكذا أفكار يجعلون الانقسام أمر واقع”.
وتابعت: “سؤالي للسفير إذا تمت الانتخابات كما تقترح، هل تضمن الاعتراف بالنتائج من أي من الحكومتين؟”.
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