الشعافي: تصريحات السفير الأمريكي هزلية وعبثية وتدخل سافر في شؤوننا

طالب عضو مجلس النواب، أسامة الشعافي، السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، بضرورة احترام السيادة الليبية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، واصفا تصريحاته الأخيرة بأنها هزلية وعبثية وتدل على نوايا سيئة.

وقال الشعافي، في تصريحات خاصة لـ«الساعة24»: “على سفير الولايات المتحدة الأمريكية احترام سيادة الدولة الليبية وعدم التدخل السافر في شؤوننا الداخلية وتصريحاته الأخيرة هزليه وعبثية تدل على نوايا سيئة وخلط الأوراق لإطالة أمد الصراع والفوضى فأقول له يا سعادة السفير (العلم دون ضمير ما هو إلا خراب للروح والسياسة دون أخلاق ما هي إلا خراب للأمة)”.

وأضاف “على السفير الأمريكي احترام الإرادة الشرعية المتمثلة في التوافق بين مجلس النواب والدولة وما نتج عنها من حكومة ليبية منوط بها توحيد البلاد والتجهيز لانتخابات رئاسية ونيابية على ربوع الوطن الواحد، كما أنها منوط بها وحدها إدارة الموارد المالية وفق التشريعات النافذة وخاصة قانون الميزانية العامة المعتمد من مجلس النواب”.

وتابع “التقارب الحاصل الآن بين مجلس النواب والدولة هو الذي يجب أن ترعاه البعثة الأممية وسفراء الدول المعتمدة في ليبيا وعدم فتح مسارات أخرى من شأنها المساس بسيادة الدولة الليبية، فقد أعطيت فرص كثيرة للبعثة التي حادت عن اختصاصاتها وتجاوزت ما أنشئت من أجله وهو دعم الليبيين للوصول للحل فأصبحت بعثة حكم تتدخل في الشأن المحلي وتشكل عبرها الحكومات المحلية وهذه سابقة أثبتت فشلها”.

وختم تصريحاته، قائلا: “لا مناص من احترام الأجسام الشرعية في ليبيا للوصول إلى توافق ومصالحة شاملة وتقديم الخدمات للمواطن للوصول إلى انتخابات عامة (رئاسية وتشريعية) في أقرب الآجال”.