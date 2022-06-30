نواب: تصريحات السفير الأمريكي بشأن الانتخابات تتضمن رسائل خطيرة

انتقد أعضاء بمجلس النواب تصريحات سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أنه قد يتسنى إجراء انتخابات عامة دون شرط حل الأزمة بين الحكومتين المتنافستين معتبرا أن التصريحات تتضمن رسائل خطيرة من شأنها أن تعمق الأزمة وتشجع الأطراف الخارجة على القانون أن تستمر في غيها وتضفي على أفعالها الشرعية.

وقال أعضاء بمجلس النواب في بيان لهم إنهم يرفضون بشكل قاطع ما ورد بتصريحات نورلاند حول إجراء الانتخابات تحت إشراف سلطات وحكومات متعددة بالدولة لما يشكلة من خطر على سلامة العملية الانتخابية ونتائجها وما يمثلة من إضفاء للشرعية على جهات متعددة تغتصب السلطة واعتبروا التصريحات تدخلا في الشأن الليبي غير مقبول بأي حال من الأحوال.

ودعا البيان البعثة الأممية وجميع الدول المتداخلة في الشأن الليبي إلى ضرورة احترام سيادة ليبيا واستقلالها ووقف التدخلات السافة والتصريحات المستفزة والمقترحات المشبوهة لإدارة موارد البلاد ومحاولات فرض الوصاية عليها.

وأشار النواب إلى أن التصريحات تأتي في الوقت الذي كنا ننتظر فيه دعم المجتمع الدولي للجهود الجادة التي يقوم بها مجلسي النواب والدولة لأجل الوصول إلى أساس دستوري توافقي وقوانين انتخابية من شأنها لإجراء الانتخابات في أقرب وقت وفي ظروف ملائمة تضمن النجاح والقبول بالنتائج.