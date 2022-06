ليبيا – أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط بحكومة تصريف الأعمال أحمد جمعة، أمس الأربعاء، أن عمليات إيقاف الضخ من ميناء رأس لانوف النفطي تتم بشكل جزئي بعد علميات الإقفال التي انطلقت بسبب الاعتصامات في أبريل الماضي.

جمعة وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” قال إن عمليات الإنتاج والتصدير مستمرة ما لم تعلن المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوى القاهرة.

وأضاف أن الموانئ النفطية وعمليات الإنتاج تمر بحالة اضطراب كبيرة خلال هذه الفترة بسبب الاعتصامات المستمرة بسبب الخلافات السياسية التي تشهدها البلاد.

وأشار جمعة إلى أن وزير النفط شدد عدة مرات على ضرورة استمرار العمل في كل الحقول والموانئ النفطية وإنهاء حالة الاعتصامات التي أثرت بشكل كبير على سير عمليات الإنتاج والتصدير في ليبيا.

The post جمعة: الموانئ النفطية وعمليات الإنتاج تمر بحالة اضطراب كبيرة بسبب الاعتصامات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية