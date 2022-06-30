الصول لـ “السفير الأمريكي”: لا دخل لكم بالشأن الليبي وقادرون على حل أزمتنا دون دولاراتكم وعملائكم

اعتبر على الصول عضو مجلس النواب، ان تصريحات تصريح السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند بشأن تنظيم الحكومتين المتنافستين الانتخابات “استفزازية للشعب الليبي”.

وقال «الصول» في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “تصريحات السفير الامريكي ريتشار نورلاد بخصوص ليبيا مؤخرا استفزازية للشعب الليبي والسيادة الليبية”، واصفًا إياها بـ “الدعوة المبطنة لتقسيم ليبيا”.

ووجه رسالة إلى من يتدخل في الأوضاع الحالية قائلًا: “لادخل لكم بالشأن الليبي”، مردفًا أن “الليبيين قادرون على حل أزمتهم بدون دولاراتكم وعملائكم”

وختم موضحًا “ستفشل خططكم وسيناريوهاتكم لإدارة الأزمة في ليبيا قريبا”.