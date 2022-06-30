سفير هولندا يؤكد اهتمام بلاده بدعم الجنوب الليبي

أعرب سفير هولندا لدى ليبيا “كونيراد هو خيونبتخ”، عن اهتمام بلاده بدعم مناطق الجنوب الليبي، في العديد من المجالات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الدولة الليبية، لضمان تنميته واستقراره.

جاء ذلك خلال استقبال النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، اليوم الخميس، سفير هولندا لدى ليبيا، ونائبته القائم بأعمال السفارة “فينفيان هوخين” بديوان المجلس بطرابلس، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

ونقل السفير الهولندي رسالة دبلوماسية، تؤكد استمرار دعم بلاده للمجلس الرئاسي كشريك سياسي، وكقيادة فاعلة من شأنها تحقيق الاستقرار في ليبيا، وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.

واستعرض اللقاء مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، والوصول لاتفاق حول القاعدة الدستورية بين رئيسي مجلسي النواب والدولة في جنيف، لإجراء الانتخابات في أقرب وقت، كما تناول اللقاء الوضع في مناطق الجنوب الذي حافظ على وحدة التراب الليبي، رغم صعوبة الظروف التي مرت به طيلة السنوات الماضية.

وأكد الكوني أن الحل الذي سيسمح بخروج ليبيا من أزمتها، يمر بالضرورة عبر صناديق الاقتراع بانتخاب الشعب رئيساً للبلاد، أسوة بدول العالم، مشدداً على أهمية الدور الأوروبي في الدفع بهذا الاتجاه، بما سيحقق لليبيا استقرارها الذي هو استقرار لأوروبا في ذات الوقت.