وليامز: نقطة خلافية بين «النواب» و«الدولة» بشأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية

قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الخميس، إن هناك «نقطة خلافية» لا تزال قائمة بين مجلسي الأعلى للدولة والنواب، بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية، وحثت المجلسين على «تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة».

وأوضحت في بيان، أنها بصفتها المستمرة كمستشارة خاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستقوم بإعداد تقرير كامل للأمين العام للأمم المتحدة عن الإجراءات، وتقديم توصياتها بشأن السبل البديلة للمضي قدما.

وجاء بيان وليامز تعليقا على عقد رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة اجتماعا على مدى اليومين الماضيين في جنيف، لمراجعة الأمور المعلقة في مشروع الدستور الليبي لعام 2017، مستندين إلى «التوافق المنجز» في محادثات القاهرة الشهر الجاري.