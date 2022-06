أبو بريق: لا يحق لأي ممثل لدولة أخرى مهما كانت أن تتدخل في شؤوننا الداخلية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة أحمد أبو بريق إنه رغم ما تعانيه ليبيا من أزمة سواء على المستوى الأمني والاقتصادي والسياسي إلا أنها دولة مستقلة ذات سيادة، ولا يحق لأي ممثل لدولة أخرى مهما كانت أن تتدخل في شؤوننا الداخلية.

أبو بريق أشار في تصريح خاص “لشبكة لام” إلى أن الكلمة الأولى والأخيرة هي للشعب الليبي وحده هو من يختار من يمثله وكيف تدار موارده، وعلى المؤسسات الليبية أن تتحمل مسؤوليتها في إيقاف الفساد وإهدار الأموال.

