غرين موديلينغ المصرية: عازمون على توسيع نشاطنا في ليبيا بهدف إعادة إعمارها

أجرت صحيفة “ديلي نيوز إيجيبت” المصرية الناطقة بالإنجليزية حوارًا مع الرئيس التنفيذي لشركة “غرين موديلينغ” المصرية للمقاولات عبد الرحمن جاويش.

أكد جاويش خلال الحوار إن نشاط الشركة يركز على إنشاء البنية التحتية الخضراء الصديقة للبيئة، فضلًا عن تقديمها أعلى مستوى من خدمة الدعم في الصناعة والحلول الإبداعية لمواجهة التحديات التي تواجه العملاء بشكل يومي.

وأضاف جاويش: إن الشركة عازمة على التوسع في السوق الإفريقية معربا عن قناعته التامة في كون ليبيا واحدة من أهم الأسواق التي يجب أن يتم فيها هذا في ضوء إستراتيجية مصر لإعادة إعمار البلاد.