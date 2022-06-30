الشيباني: علينا تحريك الجموع لرفض ما يجري من عبث وتلاعب في ليبيا

قال جاب الله الشيباني، إن الأجسام القائمة لم تعد قادرة على تقديم أي شيء لصالح ليبيا، متابعا:” كل من في المشهد الحالي عليهم تغليب مصلحة الوطن واتخاذ خطوة للوراء والعمل على إجراء انتخابات برلمانية فقط وتشكيل حكومة لإجراء الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية خلال عام من منح الثقة للحكومة”.

وأضاف الشيباني، عبر حسابه على “فيسبوك” أن تحركات ستيفاني ويليامز وسفير أمريكا مشبوهة ومرفوضة وكل من يتماهى معهما يجب أن يصنف التصنيف الذي يليق به.

وتابع:” على مؤسسات المجتمع المدني والنشطاء والمثقفين تحريك الجموع لرفض ما يجري من عبث وتلاعب بحاضر ومستقبل البلاد”.