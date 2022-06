العزابي: الخلافات السياسية تسببت في عدم الاهتمام بتأسيس بنية تحتية لتخزين القمح في ليبيا

ليبيا – اعتبر المحلل الاقتصادي الليبي سامر العزابي أن العاصمة طرابلس أصبحت مكانًا غير مناسب للعيش، فالسلع الأساسية غير موجودة والخدمات منقطعة تقريبًا.

العزابي حمل في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” السياسيين المسؤولية الأولى عن هذه الأزمة، قائلًا: إن “الأزمة العالمية كانت تتطلب إرادة سياسية موحدة للتعامل مع مشاكل المواطنين، قبل تفاقمها بهذا الشكل”.

ولفت العزابي إلى أن شكاوى المخابز من نقص القمح بدأت منذ اندلاع الحرب، ولم يتم تدارك الأزمة، وأن الغرق في الخلافات السياسية تسبب في عدم الاهتمام بتأسيس بنية تحتية لتخزين القمح وإصلاح الصوامع المتهالكة، مما دفع البلاد لاستيراد القمح شهرًا بشهر، فأصبحت من أولى الدول التي اكتوت بنيران حرب أوكرانيا.

